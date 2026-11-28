Вибухи пролунали одразу у двох містах — тимчасово окупованому Донецьку та російському Бєлгороді. В одному з них, за попередніми даними, могли бути уражені склади з пальним, а в іншому після гучного звуку помітили задимлення у промисловій зоні.

Про це пишуть моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+.

Що вибухнуло в окупованому Донецьку?

За попередніми даними, у Донецьку безпілотники могли уразити склади з пальним. Після вибухів на об'єкті, ймовірно, виникла пожежа. Офіційного підтвердження цієї інформації та деталей щодо наслідків наразі немає.

Задимлення в окупованому Донецбку: дивитись відео

Що відомо про вибух у Бєлгороді?

У російському Бєлгороді також повідомили про вибух. За даними Telegram-каналів, у промисловій зоні помітили задимлення, однак що саме сталося і який об'єкт міг бути пошкоджений, поки невідомо.

Задимлення в російському Бєлгороді / Фото Exilenova+ та Supernova+

Раніше 24 Канал розповідав про удари по російських нафтопереробних об'єктах і нафтосховищах, зокрема про наслідки атак на Новошахтинський НПЗ та станцію "Самара".