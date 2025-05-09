Росія заявила про влучання дрона у будівлю уряду в Бєлгороді: відео

Окупанти кажуть, що вранці 9 травня нібито український безпілотник влучив в будівлю уряду у Бєлгороді. Не варто виключати, що це може бути ворожа провокація, спрямована на дискредитацію України.

Так, вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков опублікував пост у телеграм-каналі, в якому показав момент ураження дроном будівлі уряду, передає 24 Канал.

Дивіться також Прямо під час параду на Україну летіли КАБи, – Ігнат про "путінське перемир'я"

Що відомо

Гладков розповів, що, мовляв, під час атаки травм зазнали двоє людей. З уламковим пораненням стегна госпіталізували співробітника Росгвардії.

Також у момент вибуху біля будівлі перебував заступник губернатора Олександр Лоренц. Після того, як чиновник поклав квіти до Вічного вогню, його оглянули лікарі обласної клінічної лікарні. У посадовця виявили струс та акубаротравму.

Той самий приліт по урядовій будівлі у Бєлгороді: дивіться відео

Не варто виключати, що інцидент у Бєлгороді може бути черговою російською провокацією. Кремль хоче звинуватити Україну у порушенні так званого "триденного перемир'я".

Нагадаємо, що Путін оголосив перемир'я з 8 по 10 травня. Президент Зеленський його відкинув, натомість закликавши припинити вогонь на 30 днів. Відомо, що, попри "перемир'я" противник продовжив штурми на фронті, а також обстріли тилових регіонів України.