У Бєлгороді "дуже неспокійно": у мережі публікують фото величезної вирви посеред міста

В одному зі західних регіонів Росії вкотре тремтіли будинки. Власне, на Бєлгородщину вчергове навідалось бавовнятко. Це викликало паніку в громадян країни-терористки.

У четвер ввечері, 20 квітня, у Бєлгороді розцвіла "бавовна". Згодом анонімні телеграм-канали повідомили, що на вулиці Ватутіна неможливо не помітити величезну прірву, – інформує 24 Канал.

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Що відомо про цю "бавовну"

Як пишуть інформаційні помийки, "було гучно" близько 22:00 – навіть тремтіли будинки. Через 20 хвилин стало відомо, що це приліт біля житлового будинку. На місці падіння невідомо об'єкта утворилась величезна вирва.

У Бєлгороді після вибуху – вирва / фото з ворожих телеграм-каналів

Відомо, що через це пошкоджено чимало авто та вибито вікна в декількох житлових будинках, зокрема, на сусідній вулиці Шаландіна.

Після прильоту одна із припаркованих машин вилетіла на дах будівлі. Наразі (станом на 22:40, 20 квітня – 24 Канал) про постраждалих нічого не повідомлялося. Мешканців пошкоджених будинків евакуювали, на місці працюють екстрені служби,

– написало одне з російських ЗМІ.

Що не дивно, уже зовсім скоро після цього, близько 22:45, з'явилась "офіційна реакція" на цей "курйоз". Власне, пропагандисти написали, що мер Бєлгорода Валєнтін Дємідов та начальник управління регіональної безпеки Євгєній Воробйов перебувають на місці події. Разом з ними працюють "всі аварійні служби та оперативні служби".

За попередніми даними, радіус цієї вирви близько 20 метрів. Ймовірно, окупанти, чи то знову невдало покурили, чи то вкотре почали самі себе бомбити. Власне, усе як завжди – нічого дивного, нічого нового.

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Згадаємо до цієї теми, що в Росії останніми тижнями була страшенна паніка через можливе "цвітіння бавовни". Через це навіть скасували парад на 9 травня, що громадяни ворожої держави називають "Днем Перемоги". Вочевидь, цьогоріч святкувати нема що – тому й усі заходи було скасовано.