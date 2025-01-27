Кадирівці влаштували вибух із жертвами у житловому будинку в Бєлгороді

Вдень 25 січня у Бєлгороді сталися вибух, пожежа та подальша детонація у житловому приватному будинку. Влада намагалася старанно приховати наслідки цього інциденту. ЗМІ з'ясували, чому.

Так, за даними росЗМІ, у будинку, що згорів, проживали бійці чеченського спецназу "Ахмат". 59-річна власниця будинку сама заселила до будинку військовослужбовців на добровільних засадах, "за комуналку". Жінка розповіла, що "впустила бійців просто з душевної доброти", а познайомилася з ними у дорозі, передає 24 Канал.

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Чому вибухнув будинок, де мешкали "Ахмат"

Як з'ясували журналісти, у будинку вибухнули невстановлені боєприпаси, які там зберігали військові. Вони ж під час пожежі детонували. Один із бійців "Ахмата" загинув на місці, 4 госпіталізовані. Також внаслідок детонації поранення отримав співробітник поліції Бєлгорода, який приїхав на місце після вибуху.

Близько 40 мешканців 17 сусідніх будинків було евакуйовано, пошкодження отримали ще 2 приватні будинки.

Місцева влада причину вибуху та пожежі так і не назвала, як і не озвучила той факт, що в результаті є загиблі та поранені.

У Бєлгороді згорів приватний будинок / Фото соцмережі

Пожежа і детонація будинку з "Ахматом": дивіться відео

До слова, російський літак випустив "розумну бомбу" на Бєлгородську область, яка впала неподалік села Великі Кульбаки.