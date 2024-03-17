У Бєлгороді після вибухів здійнявся густий стовп диму: спалахнула пожежа

У Бєлгороді зранку 17 березня пролунали потужні вибухи. Після цього у небо почав підійматися стовп густого чорного диму, спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Перед цим місцева влада попереджала про "ракетну небезпеку", передає 24 Канал.

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Ранок в Бєлгороді знову почався з сирен та вибухів

Ранок 17 березня у Бєлгороді вкотре почався з сирен та вибухів. Так, місцева влада попередила про "ракетну небезпеку". Водночас з сиренами почали лунати й вибухи.

Сирени з вибухами у Бєлгороді: дивіться відео

Після вибухів над містом почав здійматися дим. Спочатку у мережі опублікували лише стовп густого чорного диму, а потім стало відомо, що після вибухів спалахнула пожежа.

Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео