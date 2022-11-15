Навіть у торгових центрах: у Бєлгороді та Севастополі росіяни в паніці готують бомбосховища

У російському Бєлгороді бідкаються та готують "комплексну систему укриттів". Також через безпеку переймаються і в тимчасово окупованому Севастополі.

Відповідну інформацію повідомили росЗМІ 15 листопада. У Севастополі навіть хочуть створити укриття і в торгових центрах та великих магазинах.

Читайте також У Бєлгородську область знову завітало "бавовнятко": може палати місцева нафтобаза

В Бєлгороді готують карти укриттів

У Бєлгороді готуються опублікувати інтерактивну карту бомбосховищ та розмістити по місту вивіски з адресами найближчих укриттів,

– заявив виконуючий обов'язки мера Валєнтін Демидов.

За його даними, це роблять в межах так званої "комплексної системи укриттів".

Що говорять про бомбосховища в Севастополі

Після "бавовни" окупанти бідкаються через небезпеку в Криму. Саме тому так званий "уповноважений з захисту прав підприємців" Ілля Пестерніков підписав з псевдодепартаментом громадської безпеки Севастополя угоду.

Згідно з нею, в Севастополі мають облаштувати укриття не тільки в житлових будинках, а й у:

великих магазинах;

торгових центрах;

а також інших громадських місцях.

Що відбувається в Криму та Бєлгороді

"Бавовна" в російському Бєлгороді стала вже звичним явищем. Там часто падає стара радянська зброя, яку намагаються запустити по Україні.

Буквально 6 листопада пролунали вибухи в області. Ймовірно, загорілась нафтобаза. За даними російського губернатора Гладкова, спалахнув резервуар з розчином, а постраждалих начебто немає.

В тимчасово окупованому Криму в окупантів теж "підгорає". 9 листопада в Севастополі пролунали вибухи.

За даними "губернатора" Севастополя, нібито це Чорноморський флот Росії проводив навчання в акваторії. Ба більше, начебто мобілізовані продовжують тренуватися зі стрільби на полігонах і там лунали вибухи.

Дивіться також – російські ракети падають в Бєлгороді: відео