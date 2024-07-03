Все "збили", але знову пожежа: в Бєлгороді після вибухів горить склад

У Бєлгородській області 3 липня пролунали потужні вибухи. Окупанти традиційно заявляють, що все нібито "збили", однак на місцевому підприємстві та складі спалахнула пожежа.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Також у мережі публікують наслідки "успішного збиття" та роботи "пе-ве-о", передає 24 Канал.

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На Бєлгородщині чули вибухи

Вдень 3 липня в Бєлгороді та Шебєкіно чули вибухи. Окупанти традиційно заявили про роботу "пе-ве-о", однак чомусь спалахнули пожежі.

Пожежа в Бєлгороді: дивіться відео

Зокрема, пропагандистські телеграм-канали заявляють, що буцімто вдалося збити 12 ракет Vampire збили. Традиційно, окупанти звинувачують в атаці Сили оборони України. Ба більше, окупанти заявляють, що ціллю атаки нібито були місцевий аеропорт та ТЕЦ.

Й хоча окупанти "все збили", однак в Бєлгороді є пожежі. У мережі пишуть, що внаслідок падіння уламків ракет від "пе-ве-о" спалахнули СТО та склад з шинами. У мережі також публікують фото з наслідками вибухів.

У Бєлгороді спалахнула пожежа після вибухів – більше в галереї

У мережі також пишуть, що буцімто внаслідок падіння уламків є постраждалі. Відомо щонайменше про 2 травмованих.

Окрім того, губернатор Вячєслав Гладков заявив, що також пошкоджено дах приміщення виробничого підприємства в Бєлгороді, 3 приватні будинки та 27 машин.