Таке відбуватиметься все частіше: Ігнат відреагував на падіння авіабомби у Бєлгороді
У Повітряних силах прокоментували падіння авіабомби у Бєлгороді. Там наголосили, що подібні випадки можуть почастішати в Росії.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, це пов'язано з тим, що окупанти намагаються швидко наростити їхнє виробництво за рахунок якості, пише 24 Канал.
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У Повітряних силах прокоментували падіння авіабомби у Бєлгороді
Такі бомби могли падати і десь іще. Тому що роблять вони швидко, застосовують їх все частіше. А там, де треба швидко робити, частіше відбуватимуться і такі інциденти,
– сказав Ігнат.
Представник Повітряних сил додав, що у зв'язку зі збільшенням виробництва загроза використання окупантами подібних авіабомб тільки посилюватиметься.
"Саме тому ми і чекаємо на системи ППО збільшеного радіуса дії, такі як Patriot. Питання в тому, що треба більше таких систем. Чекаємо на SAMP-Т", – повідомив він.
Падіння авіабомби у Бєлгороді: головне
- 20 квітня росіяни самі на себе випустили авіаційну ФАБ-1500 загальною вагою близько 1 500 кілограмів. На місці падіння утворилася вирва радіусом 20 метрів.
- Місцева влада Бєлгородщини повідомила про трьох постраждалих.
- В одного постраждалого закрита черепно-мозкова травма, іншій жінці стало зле від вибуху. Жителів сусіднього будинку вирішили розселити.
- Внаслідок падіння бомби розлетівся на місці асфальт, руйнувань зазнали кілька машин та будинків поблизу. А на дах магазину, що стоїть поруч, закинуло автомобіль.
- В Офісі Президента та РНБО заявили, що ворог такими діями хоче залякати росіян та нагнітає ескалацію.
- За словами Олексія Данілова, загарбники продовжують провокативні обстріли власної території для того, аби залякати цивільне населення. На його думку, цим вони нагнічують ескалацію.