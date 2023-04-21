Таке відбуватиметься все частіше: Ігнат відреагував на падіння авіабомби у Бєлгороді

У Повітряних силах прокоментували падіння авіабомби у Бєлгороді. Там наголосили, що подібні випадки можуть почастішати в Росії.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, це пов'язано з тим, що окупанти намагаються швидко наростити їхнє виробництво за рахунок якості, пише 24 Канал.

Дивіться також Авіабомба впала у Бєлгороді: показуємо на карті російське місто

У Повітряних силах прокоментували падіння авіабомби у Бєлгороді

Такі бомби могли падати і десь іще. Тому що роблять вони швидко, застосовують їх все частіше. А там, де треба швидко робити, частіше відбуватимуться і такі інциденти,

– сказав Ігнат.

Представник Повітряних сил додав, що у зв'язку зі збільшенням виробництва загроза використання окупантами подібних авіабомб тільки посилюватиметься.

"Саме тому ми і чекаємо на системи ППО збільшеного радіуса дії, такі як Patriot. Питання в тому, що треба більше таких систем. Чекаємо на SAMP-Т", – повідомив він.

Падіння авіабомби у Бєлгороді: головне