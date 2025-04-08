У Кремлі відреагували на присутність ЗСУ в Бєлгородській області

Увечері 7 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що Україна проводить операції в Бєлгородській області Росії. Наступного дня, 8 квітня, ситуацію прокоментував прессекретар Владіміра Путіна.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. За словами Дмітрія Пєскова, Кремль не надає інформацію стан справ на полі бою.

Дивіться також Великий наступ Росії, скасування санкцій США й Бєлгородщина: що західні ЗМІ пишуть про Україну

Ситуація в Бєлгородській області

Речник російського диктатора прокоментував заяву Зеленського про присутність ЗСУ на території Бєлгородської та Курської областей. Щоправда, Пєсков переадресував запитання про це в міноборони країни-агресора.

Це стосується вже безпосередньо деталей військової операції, і тому такі питання мають бути адресовані до міністерства оборони. Ви знаєте, що про реальний стан на полі бою ми не даємо інформації,

– переконував прессекретар Путіна.

Нагадаємо, за словами президента України, захисники продовжують вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. "Це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", – зазначив Зеленський.

У понеділок, 7 квітня, він провів Ставку, де головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. Головна мета подібних операцій – захистити від російських окупантів громади на Сумщині та Харківщині.