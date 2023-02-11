Карма в дії: в Бєлгородській області безпілотники атакували "інфраструктурний об'єкт"

На території Росії, схоже, сталася чергова "бавовна". У Бєлгородській області заволали про нібито атаку безпілотників.

Про це вранці 11 лютого заявив губернатор В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ. За його словами, БпЛА начебто атакували "інфраструктурний об'єкт" у Яковлівському міському окрузі.

Дивіться також Біля російської Калуги розквітла "бавовна": росіянам привидівся безпілотник

Зауважимо, що про який саме об'єкт йдеться, Гладков чомусь не зазначив. Водночас у Росії традиційно заявили, що ані жертв, ані постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків на місце подій вже виїхали оперативні служби.

Дивіться також Росіяни публікують відео нібито удару морським дроном по мосту в Затоці: що кажуть в ОВА

Російські терористи атакували Україну "Шахідами": скільки БпЛА знищили

Увечері 10 лютого окупанти вкотре випустили на критичну інфраструктуру України іранські дрони Shahed-136/131.

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що пуски ворог здійснив зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом за період з 18:00 по 23:55 українські захисники знищили 20 ударних дронів-камікадзе.