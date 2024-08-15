У Бєлгородській області введено режим надзвичайної ситуації

У Бєлгородській області 15 серпня на всій території запровадили режим надзвичайної ситуації федерального рівня,

Заяву голови регіону В'ячеслава Гладкова цитує низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Раніше ситуацію в Бєлгородській області називали "вкрай складною і напруженою".

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Режим надзвичайної ситуації підвищили до федерального рівня

Днем раніше, 14 серпня, у Бєлгородській області вже запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Тепер його підвищили до федерального.

На засіданні урядової комісії Росії було прийнято рішення про запровадження по всій території Бєлгородської області режиму надзвичайної ситуації федерального рівня,

– заявив Гладков.

На засіданні росіяни заявили, що внаслідок так званих "терористичних атак з боку українських збройних формувань" у Бєлгородській області нібито було пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі громадяни.

В середу, 14 серпня, Гладков заявив, що двоє людей нібито поранені внаслідок атаки дронів у Шебекинському окрузі. За його словами, один дрон атакував автобус у місті Шебекіно, внаслідок чого поранення дістав водій. А другий дрон атакував село Нова Таволжанка.

До слова, раніше стало відомо, що в Росії масово шукають робочих, які будуть рити окопи в Курській області. За таку роботу російські роботодавці пропонують до 4 тисяч доларів.