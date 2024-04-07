Виникли пожежі, пошкоджено лінію газопередачі: в Бєлгородській області бідкаються на атаку БпЛА
Ніч проти 7 квітня вкотре видалася неспокійною для Бєлгородської області. Окупанти бідкалися на атаку безпілотників, а також заявили про пожежі та пошкодження.
Зокрема, під атакою дронів опинилися 2 населених пункти Бєлгородщини. Що відомо про тривожну ніч, передає 24 Канал.
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Бєлгородщину буцімто атакували FPV-дрони
Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков вкотре заявив, що регіон нібито опинився під атакою FPV-дронів. За його словами, постраждали нібито населені пункти в Шебекинському та Грайворонському міських округах області. Гладков також розповів про наслідки нічної атаки дронів, які традиційно назвав "українськими".
Так, у селищі Ленінський Шебекинського міського округу внаслідок атаки дронів нібито спалахнула покрівля приватного будинку. Як заявив Гладков, загоряння оперативно ліквідували рятувальники.
А у селі Дроновка Грайворонського міського округу внаслідок нічної атаки буцімто пошкоджено лінію газопередачі. Також в результаті атак нібито згоріли два автомобілі.
Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби,
– заявив Гладков.
У Бєлгороді постійно щось відбувається
- Поки російське міністерство називає Бєлгород одним з найкомфортніших міст Росії, місцеві жителі так не вважають. Вони постійно бідкаються на атаки, пожежі, руйнування та постраждалих.
- Так, ввечері 6 квітня у мережі заявляли, що 11 населених пунктів Красноярузького району залишилися без електрики через ніби атаку безпілотника на ЛЕП на околиці селища Задорожний. У мережі зауважили, що до цієї ліній під'єднані й кілька сіл Грайворонського району – там теж немає світла, однак Гладков у своєму звіті чомусь цього не згадав.
- Зранку 6 квітня у Бєлгородській області також було тривожно. В обласному центрі лунали потужні вибухи, а влада заявляла про 10 "збитих повітряних цілей".
- Традиційно Гладков заявив, що "постраждалих немає", однак повідомив про руйнування. Так, він заявив про пошкодження 12 багатоквартирних будинків. Зокрема, у 18 квартирах вибито вікна. Окрім того, посічено фасад та вибито вікна в одному з корпусів дитячої поліклініки №4, пошкоджено покрівлю спортивного комплексу "Промінь" та пошкоджено фасад будівлі комерційного підприємства.