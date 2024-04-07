Виникли пожежі, пошкоджено лінію газопередачі: в Бєлгородській області бідкаються на атаку БпЛА

Ніч проти 7 квітня вкотре видалася неспокійною для Бєлгородської області. Окупанти бідкалися на атаку безпілотників, а також заявили про пожежі та пошкодження.

Зокрема, під атакою дронів опинилися 2 населених пункти Бєлгородщини. Що відомо про тривожну ніч, передає 24 Канал.

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Бєлгородщину буцімто атакували FPV-дрони

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков вкотре заявив, що регіон нібито опинився під атакою FPV-дронів. За його словами, постраждали нібито населені пункти в Шебекинському та Грайворонському міських округах області. Гладков також розповів про наслідки нічної атаки дронів, які традиційно назвав "українськими".

Так, у селищі Ленінський Шебекинського міського округу внаслідок атаки дронів нібито спалахнула покрівля приватного будинку. Як заявив Гладков, загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

А у селі Дроновка Грайворонського міського округу внаслідок нічної атаки буцімто пошкоджено лінію газопередачі. Також в результаті атак нібито згоріли два автомобілі.

Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби,

– заявив Гладков.

У Бєлгороді постійно щось відбувається