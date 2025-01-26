"Розумна бомба" випала у росіян на село на Бєлгородщині

У росіян час від часу "позаштатно виходять" бомби прямо на їхню територію. Цього разу це сталось над Бєлгородською областю.

Російський літак випустив "розумну бомбу" на Бєлгородську область. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Бомба, схожа на ФАБ-250

23 січня УМПБ-250 знайшли неподалік села Великі Кульбаки. Постраждалих та пошкоджень попередньо немає.

Російські медіа писали, що ця "бомба, а точніше сказати, керований снаряд", оснащений тенами і турбореактивною силовою установкою. Водночас бойова частина як у стандартної авіабомби ФАБ-250. На відміну від бомб з модулями УМПК, встановленими додатково.

Там також зазначили, що УМПБ створювався, як "розумний" і "барражуючий". Електронні елементи розташовані під носовим обтічником, що дозволяє застосовувати снаряд-бомбу на великі відстані.

Відомо мінімум про 165 випадків падіння російських бомб на їхню територію протягом 2024 року.

Раніше російський літак скинув 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області, яка пробила дах і застрягла в класі на третьому поверсі, але обійшлося без жертв.