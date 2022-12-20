У Бєлгородську область знову завітала "бавовна": зникли світло та вода

Бєлгородську область вкотре атакувало "бавовнятко". 20 грудня місцеві жителі почули вибухи.

У небі здіймається чорний густий дим. Про це повідомляють пропагандистські канали, інформує 24 канал.

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У Бєлгородській області чують вибухи

Над російським Шебекіно здіймається густий дим, а місцевим жителям приходять повідомлення про обстріли. Також повідомляється, що в місті раптово зникли електроенергія та водопостачання.

Губернатор області заявив, що наразі нібито триває обстріл Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня тяжкості його доставлено до районної лікарні.

Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце,

– стверджує губернатор.

Над російським Шебекіно здіймається густий дим: дивіться відео

У Бєлгороді починають формувати тероборону

У Росії починають формувати загони територіальної оборони. Одразу декілька батальйонів планують організувати у Бєлгородській області.

Так, на Бєлгородщині сформують декілька батальйонів з тих, хто через вік чи стан здоров'я не може служити в збройних силах Росії, однак має бойовий досвід та велике бажання за потреби "стати на захист рідного дому".

Тероборону начебто навчають "досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід". Гладков наголосив, що тренування та "бойове згуртування" загонів наразі проводять на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області.