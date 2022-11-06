У Бєлгородську область знову завітало "бавовнятко": може палати місцева нафтобаза

У Бєлгородській області 6 листопада пролунали гучні вибухи. Сильне полум'я та стовп диму видно здалеко. Ймовірно, загорілася нафтобаза.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що пошкоджено промисловий об'єкт у Грайворонському міському окрузі. Про це повідомили росЗМІ.

До речі На Бєлгородщині невдало покурили у приміщенні, де були "мобіки", – ЗМІ

У Бєлгородській області, ймовірно, горить нафтобаза

Місцеві телеграм-канали повідомили, що може палати нафтобаза. Тим часом російський губернатор запевнив, що постраждалих начебто немає.

За словами Гладкова, нібито спалахнув резервуар з розчином. Величезний стовп диму було видно здалеку.

До речі, росіяни вже традиційно звинуватили у всьому українців. Однак, наразі достеменно невідомо, що стало причиною такої сильної пожежі в Бєлгородській області та й доказів загарбники не надали. Можливо, хтось з окупантів знову курив там, де не треба.

Потужна "бавовна" у Бєлгороді: дивіться відео

До речі, українські телеграм-канали вже відреагували на вибухи в Бєлгородській області. Активіст Сергій Стерненко закликав донатити на антидронові рушниці для наших захисників.

Це цікаво Харків'яни можуть спостерігати, як росіяни самі себе обстрілюють у Бєлгородській області

У Бєлгородській області "бавовна" дуже часто: останні новини

Зауважимо, що "бавовна" ну дуже полюбила Бєлгородську область. У цьому регіоні окупанти все частіше скаржаться на вибухи.

5 листопада у будівлі однієї шкіл на Бєлгородщині спалахнула пожежа. Цікаво, що там замість учнів окупанти тримали своїх "мобіків". Росіяни традиційно заявили, що "потєрь нєт". Окрім того, зазначили, що з війною проти України ця пожежа не пов'язана. Тому знову хтось невдало покурив.

Раніше, 30 жовтня у Бєлгородській області знову пролунали гучні вибухи. Того дня в одному з населених пунктів зникло світло. Через деякий час росЗМІ поширили заяву губернатора. Він заявив, що в Нікольському внаслідок прильоту снарядів постраждала лінія електропередачі.

До речі, варто зазначити, що жителі Харківської області часто можуть спостерігати, як окупанти на Бєлгородщині самі себе обстрілюють. Загарбники запускають свої ракети з околиць цього російського регіону.

Нерідко ворожі снаряди настільки не хочуть покидати "рідну землю", що падають, навіть не перетнувши межу Бєлгородської області.

Вас може зацікавити – Нові подробиці вибухів у Бєлгороді: дивіться відео