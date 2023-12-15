Ухвалили бюджет Києва: скільки коштів виділили на допомогу ЗСУ

Наприкінці року у Києві затвердили бюджет на 2024 рік. Кошти виділили на найважливіші аспекти розвитку міста.

️Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік. На допомогу Збройним Силам України виділили 1 мільярд гривень попри вимоги протестувальників збільшити цю суму.

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Деталі бюджету Києва

Також бюджетом передбачили наступні видатки у 2024 році:

️освіта – 27,2 мільярда гривень;

️транспорт, дорожнє господарство та зв’язок – 23,8 мільярда гривень;

️ЖКГ – 8,2 мільярда гривень;

️соціальний захист – 7,8 мільярда гривень;

️охорона здоров’я – 6 мільярдів гривень.

Також мер Києва Віталій Кличко пояснив, що законодавство не дозволяє фінансувати військові підрозділи інших міст. Тому кошти будуть перераховувати за офіційним зверненням підрозділів.

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