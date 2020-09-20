Бюджетний процес буде дуже непростий, – Разумков
Прийняти державний бюджет на 2021 рік буде непросто. Наразі проєкт держбюджету зазнав критики, двоє міністрів навіть не проголосували за документ.
Позиція Разумкова щодо бюджету-2021
Поки що Верховна Рада взяла бюджет на опрацювання. Пізніше депутати та профільні комітети вноситимуть свої пропозиції до проєкту. Про це розповів очільник Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Спікер зауважив, що складність бюджету полягає у тому, що його видаткова частина становить 1 350 мільярдів гривень, а дохідна – 1 071 мільярд.
Бюджетний процес буде дуже непростий. Це відчувають всі, і народні депутати всіх фракцій, і, я впевнений, це розуміють і в Кабінеті міністрів,
– наголосив Разумков.
Держбюджет 2021: що відомо
- Кабінет Міністрів 14 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік, а 18 вересня документ представили на засідання парламенту.
- Згідно з проєктом, у 2021 році видатки перевищать доходи. Таким чином дефіцит бюджету становитиме 270 мільярдів гривень. Це має багато негативних наслідків. Зокрема, інфляцію та зростання держборгу.
- ВВП заклали на рівні 4,5 трильйона гривень. Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень. Споживча інфляція сягне 7,3%. Прогнозують, що середньорічний курс буде 29,1 гривні за долар.
- Найбільше видатків передбачили на соціальний захист населення (324 мільярди), безпеку та оборону (267 мільярдів).