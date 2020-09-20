Прийняти державний бюджет на 2021 рік буде непросто. Наразі проєкт держбюджету зазнав критики, двоє міністрів навіть не проголосували за документ.

Позиція Разумкова щодо бюджету-2021

Поки що Верховна Рада взяла бюджет на опрацювання. Пізніше депутати та профільні комітети вноситимуть свої пропозиції до проєкту. Про це розповів очільник Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Спікер зауважив, що складність бюджету полягає у тому, що його видаткова частина становить 1 350 мільярдів гривень, а дохідна – 1 071 мільярд.

Бюджетний процес буде дуже непростий. Це відчувають всі, і народні депутати всіх фракцій, і, я впевнений, це розуміють і в Кабінеті міністрів,

– наголосив Разумков.

Держбюджет 2021: що відомо

Кабінет Міністрів 14 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік, а 18 вересня документ представили на засідання парламенту.

Згідно з проєктом, у 2021 році видатки перевищать доходи. Таким чином дефіцит бюджету становитиме 270 мільярдів гривень. Це має багато негативних наслідків. Зокрема, інфляцію та зростання держборгу.

ВВП заклали на рівні 4,5 трильйона гривень. Середньомісячна зарплата становитиме 13,6 тисячі гривень. Споживча інфляція сягне 7,3%. Прогнозують, що середньорічний курс буде 29,1 гривні за долар.

Найбільше видатків передбачили на соціальний захист населення (324 мільярди), безпеку та оборону (267 мільярдів).



Що передбачає бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу