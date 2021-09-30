Бюро Економічної Безпеки: очікування в суспільстві величезні

Зараз дуже важливо розуміти, хто ввійде до складу конкурсної комісії Бюро Економічної Безпеки (БЕБ) і як швидко комісія запрацює. Бо до кінця листопада потрібно укомплектувати хоча б 30% центрального апарату БЕБ – що дозволить запустити аналітичну та правоохоронну функцію новоствореного органу.

Із запуском БЕБ, припинить свою діяльність ДФС, що звучить як плюс!!! Але країні не потрібен черговий каральний орган для фіскального та силового тиску на підприємців. Очікування суспільства щодо БЕБ – величезні, що враховуючи злодіяння податкової, дуже і дуже виправдано.

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БЕБ в задумці засновників має сприяти розвитку "білого" бізнесу і створювати систему, при якій економічні правопорушення робити невигідно і небезпечно. Принаймні, саме такі наміри закладені в ідею створення органу. Ось чому дуже важливий якісний склад конкурсних комісій – бо саме вони відбиратимуть кандидатів на посади в БЕБ.

До Міністерств та центральних органів виконавчої влади направили листи, щоб ті надали кандидатури. Наступний крок за чиновниками. До початку конкурсу, уряд має ще затвердити штатний розпис, який потім має погодити Міністр фінансів України.

Законодавство забороняє автоматичне переведення з інших органів до БЕБ – усі вакансії будуть заповнюватись на підставі реальних прозорих конкурсів. Очевидно, що у співробітників нового органу має бути досвід протидії економічним правопорушенням, компетенція та, пробачте, порядність.

Для балансу і контролю, троє з-поміж конкурсної комісії будуть представниками від Ради громадського контролю. І вони матимуть вагомий вплив на рішення комісії.

В Раді громадського контролю багато представників різних патріотичних сил. Тримаємо руку на пульсі.

Маю надію, що бюрократичні процедури не завадять вчасному старту роботи БЕБ, бо у нормального бізнесу на нього великі надії. і чи виправдаються вони, дізнаємось у дуже короткий термін.. зі слів звичайних бізнесменів, а не високих трибун.