Бюро економічної безпеки таки отримало будівлю. Штаб працюватиме у Києві за адресою Шолуденка, 31.

БЕБ передали будівлю зі сфери управління Державної податкової служби. Про це мовиться у заяві, опублікованій на Урядовому порталі.

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Відповідне рішення озвучили у розпорядженні № 1508-р. Його опублікували сьогодні, 26 листопада.

Що раніше розташовувалось в будівлі

Раніше приміщення використовували для податкових органів, зокрема для Державної податкової амністії. Наразі у будівлі розташовуватиметься центральний апарат Бюро економічної безпеки.

Мельник раніше попросив приміщення

Для Бюро виділили приблизно 600 мільйонів гривень, які витратять на заробітну плату, комунальні послуги та податки.

Раніше директор БЕБ Вадим Мельник попросив приміщення на вулиці Шолуденка. Він заявляв, що будівля повинна бути пристосована для "специфічної структури".

Ще наприкінці жовтня Мельник переживав, що "через 10 днів" не буде місця для роботи працівників, яких планують набрати 4 тисячі осіб.

Де розташована будівля БЕБ: дивіться на карті

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