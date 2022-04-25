Б'ють по селах артилерією: троє людей загинули через обстріл окупантів на Харківщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожої атаки загинули 3 мирних жителів, ще 1 людина поранена.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, від обстрілів окупантів 25 квітня постраждали жителі Дергачів та кількох сіл, які поруч.

Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках. Як наслідок – безневинно загинули 3 мирних жителів, 1 людина поранена,

– розповів Синєгубов.

Він каже, що в області внаслідок обстрілів 2 цивільних поранили також у Золочівському районі.

До слова, окупанти продовжують обстрілювати Харків та область. Також вони намагалися штурмувати кілька населених пунктів. Зранку 24 квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники обстріляли Харків, Красівку, Прудянку та Коробочкине.

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