Зменшить випадки СЗЧ: в Україні розширять експериментальну програму підготовки новобранців

В Україні масштабують проходження БЗВП на базі військових підрозділів. Це дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Окрім того, суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сирський про БЗВП

Сирський розповів, що провів традиційну щомісячну нараду з питань підвищення якості підготовки у ЗСУ. Проаналізовано рівень підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки тривалістю 1,5 місяця, замість 30 днів, як було раніше.

Головком зазначив, що є відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Наголосив, будуть і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах.

Водночас генерал зауважив, що рівень психологічної підготовки залишає бажати кращого. Сирський наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи.

Також розповів про впровадження нової програми підготовки інструкторів. Зокрема, зі збільшенням терміну підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту програми та методики навчання інструкторів.

Олександр Сирський зазначив, що є хороший фідбек про хід і результати ще одного експерименту, – проходження базової загальновійськової підготовки на базі бойових підрозділів. Головком заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах.

Проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки,

– підкреслив Головнокомандувач.

Підсумував, що йдеться про ще один приклад успішного досвіду, який доцільно втілювати на постійній основі. Тож будуть це масштабувати.

Додав, що заслухав пропозиції та проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема, щодо укомплектованості груп інструкторів у бригадах і посилення їхньої роботи, залучення до навчальних центрів.

Сирський запевнив, пропозиції враховані у 5-му виданні програми БЗВП, розробленому за участі його заступника. Полковник Олег Апостол перебуває в тісній взаємодії із командирами на місцях. Це дозволяє виявляти помилки, реалізувати варті уваги пропозиції, масштабувати кращі напрацювання бригад і навчальних центрів.

До речі, головком наголосив, що серед флагманів у підготовці, традиційно, частини ДШВ.

Генерал висловив подяку військовослужбовцям і підрозділам за плідну роботу на цьому напрямку. Також визначив завдання для подальшого посилення підготовки особового складу.