Carlsberg зупиняє експорт та інвестиції до Росії

Carlsberg приєднався до інших брендів, які підтримують Україну у війні та закрили свій бізнес на території РФ. Бренд пива також зупиняє експорт та інвестиції до Росії.

Через цинічний напад Росії на Україну світові бренди оголосили про вихід з ринку РФ. Йдеться, зокрема, про Apple, H&M, Nike, Audi, BMW та інші.

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Загалом близько 70 брендів відмовилися працювати надалі з РФ.

Які бренди вийшли з Росії

Бренди товарів – ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar.

Технології – AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney.

Платіжні системи – American Express, SWIFT, Visa, Western Union

Сервіси – Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (заборона на реєстрацію акаунтів).

Автівки та літаки – Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Škoda, Volkswagen та інші.

Продукти – Coca-Cola, Danone, Nestle, Diageo (бренды Captain Morgan, Guinness, Smirnoff та інші).

Також Росію дискваліфікували з Eurovision. А Warner Bros відміняє вихід російських фільмів у прокат.

Окрім того, інші країни почали закривати небо для російських літаків, навіть приватних олігархів РФ.

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

Великобританія

Молдова

Фінляндія

Північна Македонія

Албанія

Ісландія

Канада ( перша держава за межами Європи)

Швейцарія

США

І 27 держав Європейського Союзу:

Польща

Чехія

Естонія

Румунія

Латвія

Литва

Словенія

Ірландія

Болгарія

Нідерланди

Австрія

Німеччина

Швеція

Італія

Бельгія

Франція

Данія

Норвегія

Португалія

Греція

Мальта

Люксембург

Іспанія

Кіпр

Словаччина

Угорщина

Хорватія

Додамо, що в Україні 9 добу триває війна – 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Тоді було запроваджено воєнний стан. Глава України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

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