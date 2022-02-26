CEO Viber передав Україні 8,7 мільйона доларів
26 лютого 2022 , 21:05Читать новость на русском
Джерело:твіттер Михайла Федорова
Міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що CEO Rakuten Viber Хіросі Мікітані пожертвував Україні 8,7 мільйона доларів.
Михайло Федоров назвав гендиректора Viber другом України. "Неймовірно, коли весь світ разом з нами", – зазначив міністр.
До теми Україна створює IT-армію: Федоров закликає працівників цифрової сфери долучатися
Відзначимо, що японський мільярдер Хіросі Мікітані є засновником найбільшої в Японії та третьої за величиною у світі компанії електронної комерції Rakuten. Їй зокрема належить популярний месенджер Viber. Особисті статки бізнесмена становлять близько 6 мільярдів доларів.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини