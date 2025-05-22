Загорілися 15 будинків: поблизу Сан-Дієго впав літак

Поблизу Сан-Дієго впав приватний літак Cessna 550. Внаслідок інциденту виникла пожежа в 15 будинках, евакуйовано мешканців кількох кварталів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

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Що відомо про авіакатастрофу поблизу Сан-Дієго

Вранці 22 травня неподалік Сан-Дієго під час туманної погоди впав невеликий літак. Місцева влада повідомила, що внаслідок інциденту виникла пожежа в 15 будинках, мешканців кількох кварталів евакуювали.

У нас повсюди розлите авіаційне паливо. Наша головна мета – обшукати всі ці будинки і негайно вивести всіх звідти,

– заявив під час пресконференції помічник начальника пожежної служби Ден Едді (Dan Eddy).

Він додав, що в районі каньйону Мерфі "є пряме попадання в декілька будинків". Водночас наразі невідомо, чи є постраждалі.

Едді розповів, що під час падіння приватного літака був сильний туман.

"Ви ледве могли бачити перед собою", – додав він.

Згідно з повідомленням федерального управління цивільної авіації США, літак Cessna 550 розбився поблизу аеропорту Монтгомері-Гіббс.

Федеральне управління цивільної авіації США повідомляє, що літак Cessna 550 розбився поблизу аеропорту Монтгомері-Гіббс.

Кількість людей на борту наразі невідома,

– йдеться в заяві.

У виданні зазначили, що цей літак може перевозити від шести до восьми осіб.

Нагадаємо, що у квітні у Гудзон в Нью-Йорку впав гелікоптер. Відомо, що на борту перебували очільник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар та його родина.