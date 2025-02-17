На ЧАЕС зафіксовано три осередки тління: ліквідація наслідків обстрілу триває

На ЧАЕС продовжується ліквідація наслідків удару російського безпілотника. На станції зафіксували три оселедки тління.

На ЧАЕС працюють дві групи верхолазів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДАЗВ.

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Як ліквідують наслідки удару по ЧАЕС

Державне агентство України з управління зоною відчуження звітує про поточну ситуацію з ліквідацією наслідків ворожого удару по ЧАЕС.

На станції зафіксовано три осередки тління. Наразі там працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління;

Звітують також про прокладення робочих ліній на п’ять стволів. Ситуацію моніторять за допомогою БпЛА з тепловізором.

Наразі до ліквідації залучено 91 працівника ДСНС та 18 одиниць техніки.

Раніше у ДАЗВ повідомляли про тимчасове призупинення гасіння пожежі о 7:00 17 лютого. Відкритих осередків тління тоді не фіксували. Про це зокрема казав і Олег Коріков, Голова Держатомрегулювання. Однак тоді ситуацію ще продовжували моніторити тепловізійні дрони.

Додамо, що наразі тепература повітря у Чорнобилі -15 градусів за Цельсієм.