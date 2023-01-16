Ескадрилья танків від Британії: скільки Challenger 2 отримає Україна

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес констатував, що його держава передасть нашій – певну кількість бойових танків Challenger 2. Згодом стало відомо, що йдеться про ескадрилью військової техніки.

У понеділок, 16 січня, в уряді Великої Британії повідомили, що нададуть Збройним Силам 14 танків Challenger 2. Власне, йдеться про ескадрилью. У цьому матеріалі 24 Каналу ви дізнаєтесь, у чому особливість цього військового підрозділу та скільки максимум одиниць техніки він може налічувати.

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Військова термінологія: чи правильно говорити "ескадрилья танків"

Саме слово "ескадрилья" можна перекласти з французької мови як "маленький ескадрон" – або ж "маленька бригада". Зазвичай цей термін вживають на позначення підрозділів у військово-повітряних силах, армійської або морської авіації. Хоча до танкових військ, які є сухопутними, це слово також пасує певною мірою.

Як правило, в ескадрильї налічується від 12 до 24 одиниць військової техніки. Іноді її розділяють на три або чотири ланки, залежно від типів озброєння. Якщо говорити про авіацію, то наземні ескадрильї, які оснащені літаками важчого типу, мають близько 12 літаків. Йдеться, зокрема, про дальні бомбардувальники, вантажні літаки або заправники.

Водночас у підрозділах, які оснащені у більшості наземними винищувачами, зазвичай налічується від 18 до 24 одиниць техніки.

Загалом ескадрилья – це підрозділ кавалерійського, інженерного чи бронетанкового полку. За статусом і розміром він еквівалентний піхотній роті та зазвичай складається з двох або більше військ. Ескадрильями командують капітани або майори,

– зазначають у Національному музеї армії Великої Британії.

Танки Challenger 2: що потрібно знати

Власне, про надання нашій державі цієї військової техніки стало відомо після телефонної розмови між прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком та Президентом України Володимиром Зеленським.

З інформації з відкритих джерел зрозуміло, що станом на 2021 рік у британській армії було 227 танків Challenger 2, однак уряд планував скоротити їхню кількість до 148 одиниць. Тому наша держава загалом може отримати до восьми десятків таких танків.

Водночас льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що "танки Challenger 2 – це лише перша ластівка", а в недалекій перспективі Берлін надасть ЗСУ танки Leopard у 2 етапи.

Слово "ескадрилья" можна вживати також, говорячи про радіолокаційні ескадрильї, ракетні ескадрильї, ескадрильї технічного обслуговування літаків, ескадрильї сил безпеки, ескадрильї цивільної інженерії, ескадрильї полігонів, ескадрильї управління дальністю, ескадрильї погодних умов та навіть медичні ескадрильї.