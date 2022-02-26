Чаплинка на Херсонщині таки під російськими прапорами
26 лютого 2022 , 12:50Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Жителі Чаплинки на Херсонщині знімали прапор Росії. Станом на 26 лютого відомо, що населений пункт таки перебуває під триколором агресора.
Бої за Чаплинку були довгими та потужними. ЗСУ досі дають відсіч ворогу на Херсонщині.
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Що було раніше
Раніше Командування Повітряних сил Збройних сил України оприлюднило відео, на якому жителі Чаплинки знімали російський прапор.
На Херсонщині знімають триколор: дивіться відео