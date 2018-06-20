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Чарівна Меланія Трамп вразила дивовижною сукнею на зустрічі з королем Іспанії: фото

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Меланія Трамп вразила дивовижною сукнею на зустрічі з королем Іспанії
Меланія Трамп вразила дивовижною сукнею на зустрічі з королем Іспанії / Getty images

Дружина Дональда Трампа – Меланія – вже давно закріпила за собою звання найстильнішої жінки США. Це перша леді підтвердила і на офіційній зустрічі з королем та королевою Іспанії.

Білий дім дедалі частіше приймає високоповажних гостей, відтак Дональд Трамп радо зустрічає іноземні делегації в своїй резиденції. Президент США з чарівною першою леді Меланією не оминули увагою візит іспанських монархів – короля Філіпа VI та його дружини Летиції. Іноземці відвідали міста, які пов'язані з їхньою країною, а в останній день офіційного візиту познайомились з очільником Білого дому. 

Читайте також: Меланія Трамп показала розкішну сукню на офіційному заході: фото

Варто зазначити, що зустріч відбулась 19 червня у Вашингтоні. Це перший приїзд представників королівської сім'ї за час президентства Дональда Трампа. Однак не ця важлива деталь привернула найбільшу увагу ЗМІ, а поява Меланії Трамп у розкішній сукні. 

Для заходу перша леді обрала плаття від Valentino. Сукня з білим орнаментом виглядала неймовірно стильно та елегантно. До брендового вбрання Меланія Трамп підібрала туфлі на підборах. Ідеальна укладка волосся та макіяж з акцентом на очі завершили дивовижний "лук" першої леді. 


Дональд та Меланія Трамп зустрілись з королем Іспанії


Чарівна Меланія Трамп

Водночас королева Летиція, яка теж не поступається стилем Меланії, вбрала рожеву приталену сукню. Дружина іспанського монарха підкреслила струнку фігуру. Туфлі на підборах та клатч витончено доповнили образ чарівної Летиції. 


Королева Летиція обрала чарівний образ


Меланія Трамп та королева Летиція

 

 


Зустріч президентської сім'ї з іспанськими монархами

Користувачі мережі зробили опитування, чий образ на офіційній зустрічі їм сподобався більше. За лічені години після старту голосування Меланія Трамп набрала понад 80% вподобань. Її стильний "лук" виглядав і справді ефектно. 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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