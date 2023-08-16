Екскерівник контррозвідки нью-йоркського відділення ФБР Чарльз Макгонігал зізнався, що брав участь у схемі підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски. 55-річний чоловік у суді заявив, що "глибоко розкаюється" у скоєному.
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Взяв всю відповідальність на себе
Чарльз Макгонігал 22 роки відслужив у ФБР і вийшов у відставку в 2018 році. Він визнав себе винним у змові з метою порушення Міжнародного закону про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та відмиванні грошей.
Його заарештували в січні в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Макгонігала звинувачують за двома обвинувальними актами в Нью-Йорку і Вашингтоні за співпрацю з російським олігархом Олегом Дерипаскою.
Підсанкційний олігарх приховував сотні тисяч доларів, які отримав від колишнього посадовця албанської розвідувальної служби.
"Я постаю перед вами в цьому суді, щоб взяти на себе повну відповідальність, оскільки мої дії ніколи не мали на меті завдати шкоди Сполученим Штатам, ФБР, моїй родині та друзям", – сказав Чарльз Макгонігал.
За словами колишнього працівника ФБР, він "домовився з іншою стороною" і збирав з відкритих джерел компромати на конкурента Дерипаски російського олігарха Володимира Потаніна.
Він сказав, що знав, що Дерипаска був у санкційному списку уряду США.
Я розумів, що зібрана мною інформація в підсумку буде використана для того, щоб спробувати внести Потаніна до санкційного списку США,
– зазначив Макгонігал.
Тепер колишньому працівнику американських спецслужб може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за єдиним пунктом звинувачення, в якому він визнав себе винним.
Вирок має бути винесений 14 грудня.
Адвокати чоловіка заявили, що перед винесенням вироку вони попросять суддю розглянути секретну пропозицію про надання інформації про роботу Макгонігала на уряд США.
Раніше за допомогу Дерипасці арештували британського бізнесмена
- За заявою прокуратури, Грем Бонем-Картер розраховувався за американську нерухомість Дерипаски й намагався вивезти твори мистецтва з колекції російського доларового мультимільярдера у США за кордон.
- Як кажуть правоохоронці, він вивів понад 1 мільйон доларів з російського банківського рахунку компанії, яку він контролював від імені Дерипаски, на нью-йоркський банківський рахунок компанії Gracetown. Остання й управляє житловою нерухомістю російського олігарха у США.
- Крім того, минулого року Бонем-Картер також намагався незаконно перевезти твір мистецтва Дерипаски у Лондон, який той придбав раніше на аукціоні в Нью-Йорку. За інформацією прокурорів, британець спробував приховати, що цінність належить підсанкційному російському олігарху.
- Після запиту прокурорів США про екстрадицію Бонем-Картера, той постав перед лондонським судом й був звільнений під умовну заставу. Це підтвердило Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю.