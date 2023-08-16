Экскеруководитель контрразведки нью-йоркского отделения ФБР Чарльз Макгонигал признался, что участвовал в схеме подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски. 55-летний мужчина в суде заявил, что "глубоко раскаивается" в совершенном.

Смотрите также Россияне согласны жить плохо: как их готовят к долговременной войне

Взял всю ответственность на себя

Чарльз Макгонигал 22 года отслужил в ФБР и ушел в отставку в 2018 году. Он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывании денег.

Он был арестован в январе в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Макгонигала обвиняют по двум обвинительным актам в Нью-Йорке и Вашингтоне за сотрудничество с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Подсанкционный олигарх скрывал сотни тысяч долларов, полученных от бывшего чиновника албанской разведывательной службы.

"Я предстаю перед вами в этом суде, чтобы взять на себя полную ответственность, поскольку мои действия никогда не имели целью нанести ущерб Соединенным Штатам, ФБР, моей семье и друзьям", – сказал Чарльз Макгонигал.

По словам бывшего работника ФБР, он "договорился с другой стороной" и собирал из открытых источников компроматы на конкурента Дерипаски российского олигарха Владимира Потанина.

Он сказал, что знал, что Дерипаска находился в санкционном списке правительства США.

Я понимал, что собранная мной информация в итоге будет использована для того, чтобы попытаться внести Потанина в санкционный список США.

– отметил Макгонигал.

Теперь бывшему работнику американских спецслужб может грозить до пяти лет лишения свободы по одному пункту обвинения, в котором он признал себя виновным.

Приговор должен быть вынесен 14 декабря.

Адвокаты мужчины заявили, что перед вынесением приговора они попросят судью рассмотреть секретное предложение о предоставлении информации о работе Макгонигала на правительство США.

Ранее за помощь Дерипаске арестовали британского бизнесмена