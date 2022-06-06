На час воєнного стану: Зеленський відповів на петицію про заборону феєрверків

На сайті Офісу Президента зареєстрували петицію щодо заборони використання петард, феєрверків та іншої піротехніки. Глава держави скерував її на розгляд до Кабміну.

Петицію зареєстрували ще до початку повномасштабної війни – 28 грудня 2021 року. Вона зібрала необхідну кількість голосів, тож її розглянув президент.

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В Україні зареєстрували петицію про заборону петард та феєрверків

Анастасія Плиска наприкінці минулого року зареєструвала петицію про заборону використання феєрверків, петард та інших піротехнічних засобів та закриття усіх магазинів, які їх продають.

Піротехнічні вироби підриваються просто біля житлових помешкань, на дитячих майданчиках, безпосередньо на площах, де святкують люди. Надзвичайно багато свідчень страшних наслідків цих розваг. Важких травм зазнають самі "підривники" – вибиті очі, покалічені руки тощо,

– мовиться у тексті петиції.

Окрім цього, внаслідок таких розваг захисники, які боролися з окупантами тоді лише на Сході, відчувають важкий стрес. Разом з ними страждають літні люди, маленькі діти та домашні тварини.

"Невже кількахвилинне задоволення однієї людини має так негативно відбиватися на людях та тваринах, що, на свою біду, перебувають поруч з епіцентром цих розваг? Будь-які вмовляння не використовувати піротехнічні засоби під час святкувань наштовхуються, як правило, на агресію та хамство з боку "святкувальників-підривників" з відмовою піти назустріч фронтовикам, людям похилого віку, маленьким дітям, господарям домашніх тварин", – зауважила Плиска.

Тому у петиції закликали законодавчо заборонити ввіз, продаж та використання будь-яких піротехнічних засобів, а також затвердити штраф за порушення у 15 тисяч гривень.

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Зеленський підтримав петицію

Станом на 3 червня петиція мала необхідні 25 тисяч голосів, тож її розглянув президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що вдячний авторці за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців.

"Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їхньому життю і здоров'ю", – зауважив Зеленський.

Президент вважає, що використання піротехніки під час воєнного стану має бути чітко врегульоване на законодавчому рівні. Адже наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля петардами та феєрверками не підлягають ліцензуванню, а їхній продаж та використання не визначене чинним законодавством.

Він додав, що охороняти права та свободи людей, а також протидіяти злочинності та підтримувати безпеку і порядок повинні правоохоронці, яких через Міністерство внутрішніх справ координує Кабмін.

Ураховуючи викладене, електронну петицію надіслано до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати Анастасію Михайлівну Плиску про результати,

– додав глава держави.

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Петицію зареєстрували 28 грудня, тобто перед початком Новорічних свят, які часто супроводжуються використанням феєрверків та іншої піротехніки. Однак вона не встигла набрати достатню кількість голосів до того часу. Лише після початку повномасштабної війни багато українців зрозуміли, чому салюти є тригером для багатьох захисників та вимушених переселенців зі Сходу України, де бойові дії розпочалися ще у 2014 році.