Час зараз грає нам на користь, – Коваленко пояснив, скільки у росіян ще є озброєння

Російська армія втрачає все більше сучасного та боєздатного озброєння. Натомість Україна отримує нову зброю від Заходу.

Час грає все ж таки на руку Україні. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Він пояснив, що російські окупанти втрачають все більше боєздатного озброєння. Натомість Україна отримає сучасне озброєння.

Так, час зараз грає нам на користь,

– підкреслив Коваленко.

Втім, за словами військового оглядача, росіяни мають перевагу перед захисниками України за чисельністю в особовому складу та техніці. Наразі ворожі сили сконцентровано на Донбаському плацдармі.

Як зауважив Коваленко, там зараз найбільша концентрація російських підрозділів, яка зосереджена в одному районі, за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

Росії бракує сил

При цьому російські військові не досягнули жодних перемог, які вони анонсували як "епічну битву". На думку фахівця, у них немає ресурсів та можливостей, аби здійснювати наступ по широкому фронту. Вони це демонструють вже другий місяць.

"Вони наступають виключно у певних напрямках та за інерцією кількісної переваги", – зазначив Коваленко.

Він пояснив, що сучасної техніки в Росії стає все менше. Росіяни використовують танки Т-62, гаубиці Д-20, виходять плавучі танки ТП-76, які виробляли ще у 1950-х роках, фактично, після Другої світової війни.

Це реальне обличчя російської армії,

– наголосив військовий оглядач.

На противагу армії загарбників Україна отримає сучасне озброєння від західних партнерів. Втім, за словами Коваленка, на жаль, ресурсів для активних бойових дій в окупантів достатньо.

"Ці ресурси справді змінюються у неякісний бік, вони щоразу демонструють озброєння, яке мали б вже утилізувати. Але вони можуть підтримувати досить високий рівень активності в регіонах Сєвєродонецька та Лисичанська. Вони намагаються взяти в оточення наших військових", – резюмував оглядач.

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