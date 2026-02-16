"Тижнями сидять у норах без їжі": росіяни на Донеччині здаються в полон через брак харчів

Ворожа піхота поблизу Часового Яру в Донецькій області намагається просуватися до позицій українських оборонців, використовуючи погодні умови. Водночас окупанти мають суттєві труднощі з продовольством.

Зі свого боку командування російської армії відмовляється надсилати їм провізію. Відповідну заяву зробив пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников в етері "Суспільне. Студія".

Яка ситуація в окупантів на Донеччині?

За словами військового, окупанти активно використовують чергування дощів і снігопадів, щоб просуватися в напрямку Часового Яру та його околиць малими штурмовими групами.

Така тактика не є новою й добре прогнозованою, що дозволяє українським бійцям ефективно відбивати атаки, зупиняти групи та протистояти ворогу.

До речі, нещодавно аналітичний проєкт DeepState інформував про просування росіян саме поблизу Часового Яру.

Мельников уточнив, що Сили оборони зберігають контроль над позиціями, хоча періодично російським військовим вдається просочуватися крізь бойові порядки.

Зокрема, фіксували присутність окупантів у селі Ступочки на південь від Часового Яру.

При цьому командування російських військ не забезпечує штурмові групи їжею та водою. За словами речника, завдання таких груп полягає в тому, щоб просочитися вглиб української оборони та накопичуватися там. Вони можуть перебувати без харчів і води тижнями або навіть довше.

Є випадки, коли вони вже не витримують і здаються в полон, бувають випадки, коли наші військові в ході контрнаступальних дій беруть противника в полон,

– розповів речник 24 ОМБр.

Він додав, що впродовж минулого взяли в полон 8 ворожих солдатів. Вдалося також ліквідувати 60 окупантів, ще понад 40 військових ворога – поранені.

