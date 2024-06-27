ЗСУ вибили ворога з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, – ОСУВ "Хортиця"
Джерело:Укрінформ
Українські захисники вибили російських військових в одному з районів у Часовому Яру в Донецькій області. Мовиться про мікрорайон "Канал".
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин зазначив, що наразі росіян у цьому мікрорайоні Часового Яру – немає.
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Росіян вибили з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру
Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що за минулу добу українські військові зупинили чотири спроби росіян прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Кліщіївка та Часів Яр. Також окупанти не залишають спроб витіснити наших захисників із позицій у районі Іванівського.
Окупаційні війська не залишають спроб також просунутися у напрямку Часового Яру. Українські захисники надійно тримають оборону на даній ділянці й дають гідну відсіч російському агресору,
– сказав Волошин.
Водночас він уточнив, що ворог не може своїми зусиллями взяти місто. Тому знищує Часів Яр важкими вогнеметними системами "Солнцепьок".
"Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр і завдають ударів по місту та забудовам із важких вогнеметних систем "Солнцепьок". Це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", – пояснив Волошин.
Раніше про контратаку ЗСУ в Часовому Яру повідомляв експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. Він зазначив, що на якийсь час окупантам вдалося зайняти зруйновані будівлі у мікрорайоні "Канал". Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.
До цього у 24 окремій механізованій бригаді розповідали, що їхні підрозділи перекинули до Часового Яру у Донецькій області для посилення оборони.