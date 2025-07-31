Росіяни заявили про повне захоплення Часового Яру у Донецькій області. Утім, ця інформація не відповідає дійсності, населений пункт перебуває під контролем ЗСУ.

Противник лише намагався прорватися до Часового Яру, але його спроби зазнали невдачі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 24 окрему механізовану бригаду імені короля Данила.

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Що відбулося біля Часового Яру насправді?

За словами військових, росіяни намагалися прорватися завдяки двом бронемашинам. Утім, успіхів ворог не здобув. Зазначається, що серед штурмової групи вони зафіксували щонайменше три росіянки.

Вказують, що через критичні втрати російське командування "кидає в м’ясорубку навіть жінок". Припускають, що їх взяли з колоній. Нагадують також, що подібні заяви про окупацію росіяни роблять не вперше.

Це вже десята “дата взяття” Часового Яру за останній рік. Ці фейки – не випадкові. Командування 98-ї дивізії РФ прикриває ними власну неспроможність виконати поставлене завдання перед вищим командуванням. Немає прогресу – є брехливий рапорт,

– ідеться у повідомленні.

Також додають, що ворожий штурм вдалося відбити завдяки бійцям 24 бригади, а також підрозділами 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, 18 Слов'янської бригади та 5 окремої штурмової бригади.

Відбиття ворожого штурму біля Часового Яру: дивіться відео

До слова, у DeepState наголосили, що противник не контролює ані місто, ані вказані райони. За останні 2 місяці ворог зміг лише трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко.