Росіяни заявили про окупацію Часового Яру та Торецька: в ОТУ "Луганськ" відповіли, чи правда це

Росіяни у мережі повихвалялися захопленням Часового Яру та Торецька, які розташовані у Бахмутському районі Донецької області.

Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в етері телемарафону.

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Росіяни не окупували Часів Яр та Торецьк

Ми бачимо багато повідомлень від росіян про те, що захопити ці міста (Часів Яр та Торецьк – 24 Канал), перебувають там і почувають себе вільно і так далі. Я спростовую цю інформацію,

– заявила Бобовнікова.

За її словами, у Часовому Ярі російські загарбники не перетнули критично важливий канал на півдні, й, відповідно, не закріпився там. І хоч там подекуди перебігають малі штормові групи ворога, як каже речниця, вони не мають переваги на цій ділянці фронту зараз.

Вона також додала, що наразі лінія бойового зіткнення там стабілізована, росіяни не просуваються, а вищезгадані населені пункти й досі перебувають під контролем Сил оборони. Зауважимо, що окупанти ведуть наступ у районі Часового Яру вже понад пів року.

До слова, раніше вона вже повідомляла, що росіяни намагаються закріпитися, перебігти за канал у Часовому Ярі. Дві-три особи перебігають через канал і засідають у будинку. Але українські захисники перерізають їм логістичні шляхи і вибивають їх звідти.