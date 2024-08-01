Ворог постійно намагається прорватися: військовий назвав слабке місце біля Часового Яру

Збройні Сили України стримують ворога в районі Часового Яру. Окупанти намагаються пройти за канал Сіверський Донець – Донбас та обійти місто з півночі.

Начальник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков розповів 24 Каналу, що цей канал одночасно є оборонним рубежем для українських військових. Свого часу його обладнували для стримування ворога.

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Якщо говорити про північний фланг, то з цього боку канал приблизно на 700 метрів йде під землю. Це і є його слабким місцем, яке дуже хоче використати ворог.

Саме там росіяни намагаються постійно нас штурмувати й хочуть прорватися. Хоча сам по собі канал є не дуже значною перешкодою, але все-таки по ньому йде наш оборонний рубіж,

– пояснив Олег Калашніков.

Щодо південного флангу, то там ворог також намагається тиснути, там є ділянки, де канал йде під землю. Тож саме на цьому відрізку окупанти здійснюють штурмові дії.

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Ворог здебільшого штурмує саме піхотними підрозділами, практично відмовився від використання бойової техніки. Тобто піхоту вже не підтримують броньовані машини, танки, а лише вогонь артилерії та дрони-камікадзе.

На початку літа українські військові спостерігали значне використання керованих авіаційних бомб. Втім зараз їхня кількість зменшилась, що тільки підтверджує повне знищення Часового Яру.

"КАБи збільшились на Торецькому напрямку, а Часів Яр зруйнований, інфраструктури практично не залишилося, тому застосовувати КАБи стало нераціонально. Зараз ворог використовує артилерію", – підкреслив начальник пресслужби 26 артилерійської бригади.