Лізли рачки та ховалися у трубах відомого каналу: БпЛА дістали росіян у Часовому Яру

Окупанти вдосконалили свою тактику на Сході. Тепер їхні малі групи ховаються в трубах каналу Сіверський Донець – Донбас. Але ЗСУ викурюють їх безпілотниками.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

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Як українські дрони вдарили по ворогу в трубах каналу Сіверський Донець – Донбас

У 24 бригаді розповіли, що росіяни застосовують тактику малих штурмових груп замість масованих механізованих накатів. Таким чином ворог навчився та вдосконалив свою тактику.

Штурмовики ворога намагаються просочуватись до наших позицій та закріплюватись. Одним з таких "пунктів збору" в Часовому Яру є труби каналу Сіверський Донець – Донбас, де загарбники ховаються від смерті. Але воїни батальйону безпілотних авіаційних комплексів "РАРОГ" 24 ОМБр імені короля Данила вирішили інакше і дали зрозуміти, що відплата неминуча,

– написали у підрозділі.

Українські бійці скидали з безпілотників різноманітні боєприпаси, а також залітали дронами-камікадзе просто в діри у трубах. У ролику, оприлюдненому бригадою, помітно, як окупанти вилізають з-під труб.

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Приблизне розташування каналу Сіверський Донець – Донбас

Що таке штучно створений канал Сіверський Донець – Донбас

Його створили у 1950-х для забезпечення промисловості водою. У 1979-му був реконструйований і розширений. Ця гідравлічна споруда довжиною 133 кілометри сполучає Сіверський Донець із витоком річки Кальміус. Переважно складається з трубних мостів через дві інші річки, залізничного полотна і глибоких балок.



Окрім промисловості, канал мав давати воду і населенню. І він справді був основним джерелом водопостачання Донеччини, частково Луганщини. Росія била по каналу з 2014-го. Зараз він пересихає, через що Донеччина може перетворитися Його створили у 1950-х для забезпечення промисловості водою. У 1979-му був реконструйований і розширений. Ця гідравлічна споруда довжиною 133 кілометри сполучає Сіверський Донець із витоком річки Кальміус. Переважно складається з трубних мостів через дві інші річки, залізничного полотна і глибоких балок.Окрім промисловості, канал мав давати воду і населенню. І він справді був основним джерелом водопостачання Донеччини, частково Луганщини. Росія била по каналу з 2014-го. Зараз він пересихає, через що Донеччина може перетворитися на пустелю

У 24 ОМБр імені короля Данила запевнили, що далі буде. Вочевидь, у наступній "серії" ми дізнаємося, скільки змогли пройти окупанти, за якими спостерігав наш дрон. Росіяни лізли рачки та несли одне одного на собі – імовірно, хтось із них був поранений.