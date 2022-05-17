Частина людей, яких депортували в Росію з Ізюма, вирвалися в Україну

Російські окупанти займаються насильницьким вивезенням українців з рідних домівок на територію Росії. Але українці все одно знаходять можливість повернутися в Україну.

Одним з таких міст, де було зафіксовано насильницьке вивезення українців до Росії (іншими словами – примусова депортація), став Ізюм на Харківщині. Це місто, яке поки перебуває під окупацією російської армії. Воно важливе для окупантів, адже це один зі шляхів з території Росії на Донбас та відкриває шлях наступу з півночі на Слов'янськ та Краматорськ.

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У 2020 році в місті Ізюм було понад 46 тисяч населення. Після приходу окупантів, станом на травень 2022 року, в місті залишається близько 15 тисяч осіб. І вони не можуть самотужки покинути місто. Росіяни оточили його зі всіх сторін та нікого не випускають. Натомість вивозять місцевих мешканців на територію Росії.

Також окупанти блокують сигнали мобільного зв'язку, і люди не мають можливості навіть зателефонувати до рідних. Цю інформацію підтвердив начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

Він також розповів, що дехто з місцевих мешканців таки зумів повернутися до України після депортації до Росії. Вивозили їх через пункт пропуску на кордоні в селі Чугунівка. Звідти українців доправляли до російського Бєлгорода. Там вони потрапляли у "фільтраційні табори". Вже у них долю українців вирішували російські спецслужби.

За словами Максима Стрельника, деяким жителям Ізюму вдалося після цього поїхати до родичів у Росії, якщо такі були. Але зафіксовані випадки, коли вдавалося і вирватися з території Росії. Для цього треба було перейти російський кордон з Естонією або Латвією, і тоді через Литву та Польщу повернутися на територію України.

Кількість депортованих українців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що станом на 9 травня російські війська депортували майже 1,2 мільйона українців не територію Росії. З них 200 тисяч – це діти. При цьому вони перед тим змушені пройти "фільтраційні табори". Що стається з тими, хто не пройшов "перевірку" окупантів – невідомо.

Контрнаступ на Ізюм

14 травня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що українська армія перейшла у контрнаступ на Ізюмському напрямку. Зараз ворог займається утриманням зайнятих позицій.

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