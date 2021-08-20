Частина "надзвичайного стану", – Байден пояснив санкції США проти "Північного потоку-2"
Джерело:пресслужба Білого Дому
Джо Байден 20 серпня підписав наказ, який дозволяє вводити санкції проти деяких трубопроводів-експортерів російської енергії. Обмеження стосуватимуться, зокрема, і проєкту "Північний потік-2".
Глава Білого Дому назвав такі заходи "частиною надзвичайного стану". Мовляв, уряд Росії своїми діями створює загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.
До теми Через "Північний потік-2" і Навального: США ввели нові санкції проти Росії
Байден пояснив, що новий наказ є відповіддю на певні проєкти російських газопроводів, які спрямовані на розширення впливу Росії на енергоресурси Європи. Що в майбутньому може ослабити європейську енергетичну безпеку, зокрема, України та країн східного флангу НАТО і Євросоюзу.
Документ, який підписав президент США, застосовується проти тих осіб та суден, які Держдеп вніс до санкційного списку.
Указ блокує власність та інтереси у власності іноземних осіб, які після консультації з міністром фінансів державний секретар вказав у звіті Конгресу, відповідно до закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року,
– зазначив Байден.
Він також надав повноваження очільнику міністерства фінансів ухвалювати рішення про обмежувальні заходи після консультацій з державним секретарем.
США ввели нові санкції проти Росії: головне
- Сполучені Штати ввели нові санкції проти Росії 20 серпня через "Північний потік-2" та отруєння Олексія Навального.
- До "чорного списку" потрапили двоє російських громадян та судна, які пов'язані з проєктом газопроводу. Обидва кораблі, причетні до будівництва, вважатимуться заблокованою власністю однієї з осіб, проти яких вводять обмеження. Втім у Держдепі США не назвали імена осіб, проти яких ввели обмеження.