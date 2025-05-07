Частина Полтавського району залишилася без світла через атаку росіян

Російська армія ввечері 7 травня атакувала Полтавський район безпілотниками. Внаслідок цього частина жителів залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки ворожої атаки у Полтавському районі

Володимир Когут зазначив, що 7 травня ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БпЛА сталося аварійне відключення електроенергії.

Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання,

– написав він.

Посадовець закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також берегти себе та своїх рідних.