Частина ракет рухається на Захід: вибухи пролунали в Хмельницькому

Станом на 19:04 по всій території України оголошена повітряна тривога. Повідомляють, що російські окупанти запустили з Каспію ракети.

Повітряна тривога триває у всіх областях України. Ракети планують на Заході. Жителів Тернопільської області попередили про критичну небезпеку. Окрім того, моніторингові групи повідомляють про загрозу для Львова.

Зверніть увагу Мапа тривог по Україні – уся червона: летять ракети з Каспію

Деталі від Повітряних сил ЗСУ

Близько 17:57 українців попередили, що швидкісні ракети летять з Півночі. Згодом заявили, що ракети змінюють курс та летять у напрямку Дніпра. Далі наголосили, що крилаті ракети – вже на підступах до Вінницької, Миколаївської та Одеської областей. Окрім того, наголосили, що група ракет рухається вздовж кордону України з Молдовою. Мовиться про напрямок Хмельницької області.

Згодом на Хмельниччині почули вибухи. У Хмельницькій ОВА заявили про роботу ППО.

Станом на 19:16 Повітряні сили повідомили, що ракети вже увійшли у повітряний простір Львівської області.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Ракети у повітряному просторі Львівської області! Не ігноруйте,

– закликали у місцевій ОВА.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, людям нагадують, що довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Російські окупанти ведуть активну інформаційну війну й атакують Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.

Також вкотре нагадують, що не можна знімати на відео або фотографувати, як працюють захисники українського неба. Окрім того, не можна публікувати даних про це у мережі.