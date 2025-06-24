Частина "Шахедів" була збита, – Сухопутні війська про удар по навчальному центру

24 червня ворог знову ударив по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ. В Сухопутних військах розповіли про удар.

Про це начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про удар

Вдень у Сухопутних військах повідомили, що поранено одного військового.

Частину "Шахедів", які росіяни задіяли проти українських військових, збили. Частина все ж влучила, була пошкоджена певна інфраструктура,

– розповів Саранцев.

Він запевнив, що ніхто не постраждав. ЗСУ зробили висновки після попередніх ударів, тож впровадили комплекс превентивних заходів, щоб убезпечити бійців, які перебувають у навчальних центрах і на полігонах. Ці безпекові алгоритми є обов'язковими для всіх.

"Це був тимчасовий полігон, тобто це не полігон у звичному розумінні. Там немає полігонної інфраструктури, мішенних полів, вишок тощо. Це тимчасово обладнана ділянка для виконання навчальних завдань", – уточнив речник.

Навчання проводять постійно. В бойовій підготовці беруть участь навіть ті підрозділи, які перебувають на передовій.

Нагадаємо, 22 червня росіяни вдарили "Іскандером" по тренувальному полігону. Загинули троє військових, понад 10 поранено.