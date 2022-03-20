Частина скарг на мобілізацію пов'язана з тим, що люди не готові йти на фронт, – Маляр
20 березня 2022 , 06:16Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр проаналізувала деякі скарги людей на мобілізацію. Каже, що є абсолютно обґрунтовані.
Однак частина скарг пов'язана з тим, що люди не готові сприйняте те, що їм або їхнім близьким доведеться йти на фронт.
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Жінка скаржилась на мобілізацію чоловіка, а він – доброволець
Маляр навела приклад. Багатодітна мама поскаржилась, що її чоловіка не повинні були мобілізовувати. Чиновниця визнала, що з такою кількістю дітей чоловік справді має право відмовитись від мобілізації.
Однак виявилось, що чоловік прийшов добровольцем.
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