Частина скарг на мобілізацію пов'язана з тим, що люди не готові йти на фронт, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр проаналізувала деякі скарги людей на мобілізацію. Каже, що є абсолютно обґрунтовані.

Однак частина скарг пов'язана з тим, що люди не готові сприйняте те, що їм або їхнім близьким доведеться йти на фронт.

До речі Мобілізація активно триває, – у Міноборони роз'яснили, кого призивають зараз

Жінка скаржилась на мобілізацію чоловіка, а він – доброволець

Маляр навела приклад. Багатодітна мама поскаржилась, що її чоловіка не повинні були мобілізовувати. Чиновниця визнала, що з такою кількістю дітей чоловік справді має право відмовитись від мобілізації.

Однак виявилось, що чоловік прийшов добровольцем.

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