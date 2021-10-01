Частина великого плану Росії, – економістка про транзит газу в обхід України

Росія робить усе для того, щоб примусити ЄС зробити необхідні кроки для запуску "Північного потоку-2". Це, зокрема, частина плану Росії щодо повернення українських територій під енергетичний контроль.

Таку думку висловила в ефірі 24 каналу економістка, народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька. Вона пояснила, що в політичних дискусіях вже бачить можливість розвороту від Європи до Росії в питаннях постачання газу.

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"Це може бути частиною великого плану повернення українських земель під повний економічний та енергетичний контроль з боку Росії", – запевнила економістка.

Регіони України можуть замерзати

За словами Войціцької, найгірший сценарій для України – якщо Росія перекриє повністю транзит газу через Україну.

Проблема в тім, як без транзиту Росії ми безперебійно постачатимемо газ у віддалені для газотранспортної системи райони України: Одеська, Миколаївська, Херсонська область.

Як ми забезпечимо необхідний тиск в системі? Тут виникає питання, щоб наш ворог не скористався цією ситуацією, щоб в умовах холодної зими в нас не почали замерзати цілі регіони,

– зауважила Войціцька.

Саме цей факт може стати частиною плану Росії.

"Ми бачимо кризу на газовому ринку в Європі, ціни б'ють історичні максимуми – це політика Кремля для того, щоб переконати європейських партнерів запустити газогін. Чи це станеться – ймовірність велика", – підсумувала економістка.

Вікторія Войціцька про небезпеку газогону "Північний потік-2": відео

"Північний потік-2": коротко