Частина туристів повернулася з Тунісу, – МЗС

Зранку, 30 червня, частина українських туристів, які застрягли в аеропорту Монастір в Тунісі, повернулися в Україну. Вживаються заходи з повернення решти українців з Тунісу.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у Twitter.

Чтайте також: Володимир Омелян прокоментував ситуацію з українськими туристами в Тунісі

"Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій", – повідомив він.

Зранку до Києва з Тунісу повернулася частина українських туристів. Вживаються заходи з повернення решти українців. Потрібний системний регулятивний механізм запобігання подібних ситуацій. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 червня 2018 р.

Нагадаємо, в аеропорту Монастир у Тунісі впродовж двох днів знаходилися близько 300 українських туристів, які не могли вилетіти до Харкова. У консульстві України в Тунісі повідомляють, що причиною затримки рейсу є відсутність палива для заправки літака.