На Харківщині – аварійні відключення: що сталося
Джерело:Укренерго
В окремих районах Харківщини застосовані аварійні відключення в мережах обленерго. В "Укренерго" пояснили причину цих обмежень.
У частині Харківщини – аварійні відключення світла, а в інших районах діють графіки.
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Чому на Харківщині посилили обмеження
У компанії "Укренерго" пояснили, що аварійні відключення ввели, аби не допустити перевантаження мереж обленерго.
Інформацію про відключення у вашому районі перевіряйте на сайті обленерго,
– уточнили там.
Також в "Укренерго" нагадали, що обмеження споживання – це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року.
Раніше в компанії повідомили, що 15 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, за прогнозом – споживання досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.
Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.