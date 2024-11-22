У частині Києва аварія вивела з ладу систему сповіщення про повітряну тривогу

Увечері 22 листопада стало відомо, що у кількох районах не працюватимуть сирени. Це сталося через аварію. Людей будуть сповіщати через гучномовці.

Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на КМВА. Нагадаємо, у нас є матеріал про те, в яких чотирьох випадках тривогу оголошують по всій країні.

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Чому в Києві не працюють сирени і в яких районах

За попередньою інформацією, у зв'язку з аварією певних комунікацій тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва. Для забезпечення інформування громадян підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців згідно зі спільно розробленим планом,

– ідеться в дописі.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що це стосується лише певних частин Святошинського району. За його словами, в інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі.

Водночас у КМДА написали про три райони, де сирени не лунатимуть.

"У зв'язку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці", – поінформували там.

Список вулиць у Києві, де не працює сирена повітряної тривоги:

проспект Берестейський – від вулиці В'ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вулиця Борщагівська – проспект Любомира Гузара;

вулиця Дегтярівська;

вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олександра Довженка;

вулиця Зоологічна;

вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульвар Вацлава Гавела);

вулиця Мрії;

вулиця Данила Щербаківського;

бульвар Академіка Вернадського;

вулиця Святошинська;

вулиця Героїв Космосу;

вулиця Коперника;

вулиця Шолуденка;

вулиця Богдана Гаврилишина.

Орієнтовним часом відновлення системи назвали 25 листопада.

Де дізнатися про тривогу в Києві

Є декілька варіантів, усі вони – для власників смартфонів.

Як отримати сповіщення про тривогу в столиці:

Якщо у вас є родичі або знайомі, які не мають смартфона, – попередьте їх про небезпеку!