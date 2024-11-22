У частині Києва аварія вивела з ладу систему сповіщення про повітряну тривогу
Увечері 22 листопада стало відомо, що у кількох районах не працюватимуть сирени. Це сталося через аварію. Людей будуть сповіщати через гучномовці.
Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на КМВА. Нагадаємо, у нас є матеріал про те, в яких чотирьох випадках тривогу оголошують по всій країні.
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Чому в Києві не працюють сирени і в яких районах
За попередньою інформацією, у зв'язку з аварією певних комунікацій тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва. Для забезпечення інформування громадян підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців згідно зі спільно розробленим планом,
– ідеться в дописі.
Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що це стосується лише певних частин Святошинського району. За його словами, в інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі.
Водночас у КМДА написали про три райони, де сирени не лунатимуть.
"У зв'язку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці", – поінформували там.
Список вулиць у Києві, де не працює сирена повітряної тривоги:
- проспект Берестейський – від вулиці В'ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
- вулиця Борщагівська – проспект Любомира Гузара;
- вулиця Дегтярівська;
- вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олександра Довженка;
- вулиця Зоологічна;
- вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульвар Вацлава Гавела);
- вулиця Мрії;
- вулиця Данила Щербаківського;
- бульвар Академіка Вернадського;
- вулиця Святошинська;
- вулиця Героїв Космосу;
- вулиця Коперника;
- вулиця Шолуденка;
- вулиця Богдана Гаврилишина.
Орієнтовним часом відновлення системи назвали 25 листопада.
Де дізнатися про тривогу в Києві
Є декілька варіантів, усі вони – для власників смартфонів.
Як отримати сповіщення про тривогу в столиці:
- телеграм-канал КМДА;
- телеграм-канал КМВА;
- застосунок Київ Цифровий;
- застосунки типу єТривога.
Якщо у вас є родичі або знайомі, які не мають смартфона, – попередьте їх про небезпеку!