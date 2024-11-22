У частині Києва аварія вивела з ладу систему сповіщення про повітряну тривогу

22 листопада 2024, 21:23
Читать новость на русском
Автор: Ірина Чеботнікова

Увечері 22 листопада стало відомо, що у кількох районах не працюватимуть сирени. Це сталося через аварію. Людей будуть сповіщати через гучномовці.

Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на КМВА. Нагадаємо, у нас є матеріал про те, в яких чотирьох випадках тривогу оголошують по всій країні.

Дивіться також ЗМІ розкрили деталі про плани росіян захопити Харків і Суми в червні 2024 року

Чому в Києві не працюють сирени і в яких районах

За попередньою інформацією, у зв'язку з аварією певних комунікацій тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва. Для забезпечення інформування громадян підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців згідно зі спільно розробленим планом,
– ідеться в дописі.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що це стосується лише певних частин Святошинського району. За його словами, в інших районах міста система оповіщення працює в штатному режимі.

Водночас у КМДА написали про три райони, де сирени не лунатимуть.

"У зв'язку з технічними проблемами на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці", – поінформували там.

Список вулиць у Києві, де не працює сирена повітряної тривоги:

  • проспект Берестейський – від вулиці В'ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
  • вулиця Борщагівська – проспект Любомира Гузара;
  • вулиця Дегтярівська;
  • вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олександра Довженка;
  • вулиця Зоологічна;
  • вулиця Миколи Василенка (від станції метро "Берестейська" на бульвар Вацлава Гавела);
  • вулиця Мрії;
  • вулиця Данила Щербаківського;
  • бульвар Академіка Вернадського;
  • вулиця Святошинська;
  • вулиця Героїв Космосу;
  • вулиця Коперника;
  • вулиця Шолуденка;
  • вулиця Богдана Гаврилишина.

Орієнтовним часом відновлення системи назвали 25 листопада.

Де дізнатися про тривогу в Києві

Є декілька варіантів, усі вони – для власників смартфонів.

Як отримати сповіщення про тривогу в столиці:

Якщо у вас є родичі або знайомі, які не мають смартфона, – попередьте їх про небезпеку!