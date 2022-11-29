У мережах Луцька аварійна ситуація: частина міста без світла

29 листопада 2022 , 15:04
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Джерело:

Волиньобленерго

В Луцьку трапилась аварія в електромережах. Енергетики намагаються якомога швидше виправити несправності.

Відповідну інформацію повідомили у компанії орієнтовно о 13:50 29 листопада. Через поломку частина міста залишилась без світла. 

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Що трапилось з енергосистемою в Луцьку

Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено значну частину міста,
– розповіли у Волиньобленерго.  

За їхніми даними, без світла залишились люди:

  • частково у селі Липини;
  • на вулиці Єршова; 
  • у районі Вишкова – також частково;
  • і районі Теремного;
  • а також 33-го, 40-го та 55-го мікрорайону. 

У компанії запевнили, що енергетики працюють, щоб повернути світло людям. Проте дані про проведення робіт загалу не розповідають, адже під час війни це інформація з обмеженим доступом. 

Людей тільки попросили зберігати спокій, підтримувати одне одного та не поширювати неперевірену інформацію. 

Яка ситуація зі світлом в країні

  • 23 листопада Росія всьоме атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Внаслідок цього на всій території нашої держави запровадили екстрені відключення світла. У багатьох областях вони діють досі.
  • Станом на 11 годину 29 листопада в Укренерго повідомили, що наразі виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електрики в Україні. Дефіцит потужності становить 30%.
  • У компанії пояснили, що дефіцит потужності зріс тому, що відключили блоки на декількох електростанціях та зросло споживання через погіршення погоди. 
  • Також в компанії сказали, що обмеження електрики можуть бути тривалими. Адже блекаут залежить від ракетних атак Росії, а спрогнозувати, скільки часу та в якому регіоні не буде світла – не може ніхто.

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Автор: Діана Квасневська