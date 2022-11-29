У мережах Луцька аварійна ситуація: частина міста без світла
Джерело:Волиньобленерго
В Луцьку трапилась аварія в електромережах. Енергетики намагаються якомога швидше виправити несправності.
Відповідну інформацію повідомили у компанії орієнтовно о 13:50 29 листопада. Через поломку частина міста залишилась без світла.
Читайте також Три ракети і фактичне знищення: мер Луцька розповів про приліт по енергетичному об'єкту
Що трапилось з енергосистемою в Луцьку
Внаслідок аварійної ситуації знеструмлено значну частину міста,
– розповіли у Волиньобленерго.
За їхніми даними, без світла залишились люди:
- частково у селі Липини;
- на вулиці Єршова;
- у районі Вишкова – також частково;
- і районі Теремного;
- а також 33-го, 40-го та 55-го мікрорайону.
У компанії запевнили, що енергетики працюють, щоб повернути світло людям. Проте дані про проведення робіт загалу не розповідають, адже під час війни це інформація з обмеженим доступом.
Людей тільки попросили зберігати спокій, підтримувати одне одного та не поширювати неперевірену інформацію.
Яка ситуація зі світлом в країні
- 23 листопада Росія всьоме атакувала об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Внаслідок цього на всій території нашої держави запровадили екстрені відключення світла. У багатьох областях вони діють досі.
- Станом на 11 годину 29 листопада в Укренерго повідомили, що наразі виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електрики в Україні. Дефіцит потужності становить 30%.
- У компанії пояснили, що дефіцит потужності зріс тому, що відключили блоки на декількох електростанціях та зросло споживання через погіршення погоди.
- Також в компанії сказали, що обмеження електрики можуть бути тривалими. Адже блекаут залежить від ракетних атак Росії, а спрогнозувати, скільки часу та в якому регіоні не буде світла – не може ніхто.
Дивіться також – ЗМІ дізналися 3 сценарії відключення світла в Україні: відео