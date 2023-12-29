У частині областей – тривога: є загроза атаки БпЛА
29 грудня 2023, 20:58Читать новость на русском
Ввечері 29 грудня у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона з загрозою атаки "Шахедами".
Вночі та зранку 29 грудня росіяни атакували Україну "Шахедами", а також крилатими та аеробалістичними ракетами. А вже ввечері цього ж дня стало відомо, що ворог знову запустив дрони-камікадзе. Розповідаємо, де наразі зберігається загроза атаки ударними БпЛА.
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В яких областях – повітряна тривога21:45 Повітряні сили попереджають Вінницьку область про рух ударних БпЛА у напрямку регіону.21:28 Повітряні сили пишуть: "Шахеди" спостерігаються на межі Одеської та Миколаївської області в Північно-Західному напрямку!"21:12 Повітряну тривогу оголосили також в Одеській області.21:09 Повітряні сили попереджають, що наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини.20:55 Повітряні сили ЗСУ написали: "Увага! Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!"20:53 Повітряну тривогу спочатку оголосили на Херсонщині, а після цього – на Миколаївщині.20:21 Моніторингові канали попередили, що фіксували пуски дронів-камікадзе з Чауди у тимчасово окупованому Криму.
Наймасованіша атака з повітря
- Звернімо увагу, що росіяни у ніч проти 29 грудня завдали масованого ракетного удару по території України. Під атаку потрапили об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти.
- Спочатку ворог запустив "Шахеди". Усього зафіксували 36 ударних БпЛА, якими атакували Україну.
- Близько 03:00 окупанти підняли у небо стратегічну авіацію. Мовилося про 18 літаків Ту-95МС. Близько 06:00 ці повітряні судна запустили щонайменше 90 ракет Х-555/Х-101.
- Також о 05:00 окупанти з Курської області запустили 8 крилатих ракет Х-22/Х-32 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Били по північних і центральних областях.
- У той самий час російські загарбники били зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Випустили щонайменше 14 ракет по балістичній траєкторії. Мовиться як про С-300/С-400, так і про "Іскандер-М", запущені з Криму, Курської та Бєлгородської областей.
- Також п'ять МіГ-31К злетіли о 06:30. Ці судна запустили 5 аеробалістичних ракет "Кинджал" з Астраханської області.
- Крім того, з літаків тактичної авіації Су-35 ворог запустив 5 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.
- Попередньо, окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони вдалося знищити 114 з них. Мовиться про 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.