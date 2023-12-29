У частині областей – тривога: є загроза атаки БпЛА

Ввечері 29 грудня у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона з загрозою атаки "Шахедами".

Вночі та зранку 29 грудня росіяни атакували Україну "Шахедами", а також крилатими та аеробалістичними ракетами. А вже ввечері цього ж дня стало відомо, що ворог знову запустив дрони-камікадзе. Розповідаємо, де наразі зберігається загроза атаки ударними БпЛА.

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В яких областях – повітряна тривога

Наймасованіша атака з повітря

Звернімо увагу, що росіяни у ніч проти 29 грудня завдали масованого ракетного удару по території України. Під атаку потрапили об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти.

Спочатку ворог запустив "Шахеди". Усього зафіксували 36 ударних БпЛА, якими атакували Україну.

якими атакували Україну. Близько 03:00 окупанти підняли у небо стратегічну авіацію. Мовилося про 18 літаків Ту-95МС. Близько 06:00 ці повітряні судна запустили щонайменше 90 ракет Х-555/Х-101.

Також о 05:00 окупанти з Курської області запустили 8 крилатих ракет Х-22/Х-32 з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Били по північних і центральних областях.

з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Били по північних і центральних областях. У той самий час російські загарбники били зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Випустили щонайменше 14 ракет по балістичній траєкторії. Мовиться як про С-300/С-400, так і про "Іскандер-М", запущені з Криму, Курської та Бєлгородської областей.

Мовиться як про С-300/С-400, так і про "Іскандер-М", запущені з Криму, Курської та Бєлгородської областей. Також п'ять МіГ-31К злетіли о 06:30. Ці судна запустили 5 аеробалістичних ракет "Кинджал" з Астраханської області.

з Астраханської області. Крім того, з літаків тактичної авіації Су-35 ворог запустив 5 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Попередньо, окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони вдалося знищити 114 з них. Мовиться про 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Повітряні сили попереджають Вінницьку область про рух ударних БпЛА у напрямку регіону.Повітряні сили пишуть: "Шахеди" спостерігаються на межі Одеської та Миколаївської області в Північно-Західному напрямку!"Повітряну тривогу оголосили також в Одеській області.Повітряні сили попереджають, що наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області в напрямку Одещини.Повітряні сили ЗСУ написали: "Увага! Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ударних БпЛА!"Повітряну тривогу спочатку оголосили на Херсонщині, а після цього – на Миколаївщині.Моніторингові канали попередили, що фіксували пуски дронів-камікадзе з Чауди у тимчасово окупованому Криму.